В этом году в Курской области откроют 12 модельных библиотек

Еще одна модельная библиотека открылась в Рыльском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльском районе в рамках реализации национального проекта «Культура» открылась модельная библиотека. Она стала третьим по счету таким учреждением, открывшимся в регионе с начала этого года, сообщает администрация региона.

Куйбышевская сельская библиотека располагается в стенах Дома культуры. В зону ее обслуживания входят три населенных пункта, количество пользователей – 500 человек. Книжный фонд насчитывает более четырех тысяч экземпляров.

В прошлом году в библиотеке сделали ремонт: установили новые стеклопакеты, противопожарную сигнализацию, отремонтировали полы и потолки. Также в библиотечном пространстве появились новая мебель и оснащение для детского досуга. На модернизацию израсходовано около миллиона рублей.

Благодаря национальному проекту «Культура» в этом году в Курской области планируется открыть 12 модельных библиотек. На сегодня в регионе уже работает 231 модельная библиотека.