Дарья Грибанова из Курска выиграла всероссийский турнир по дзюдо

Дарья Грибанова (вторая слева). Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Курской области Дарья Грибанова стала победительницей Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Владимира Гулидова, который проходит в Красноярске.

На пути к золоту в весовой категории до 52 кг и чеку на сто тысяч рублей наша землячка поочередно одолела Анастасию Кутерину (Красноярский край – Новосибирская область), Татьяну Цыганкову (Брянская область) и в финале встретилась Ксенией Данилович из Белоруссии. Ксения до решающей встречи с россиянкой победила Викторию Васильченко (Челябинская область) и монгольскую спортсменку П. Буянхишиг.

Финальная схватка продлилась 3 минуты 46 секунд. Победу в ней одержала россиянка, пусть и допустив ряд ошибок. Тем не менее, ей хватило терпения и мастерства, чтобы склонить ход поединка в свою пользу.

- Были, конечно, ошибки, но медаль из чистого золота в руках у меня, значит, остальные соперницы ошибались не реже, - поделилась эмоциями после решающего поединка Дарья Грибанова. - Мой тренер Ирина Валентиновна Боломутова сразу после финала позвонила мне из Курска и отругала за эти ошибки. За ходом турнира она следила по онлайн-трансляции на сайте Федерации дзюдо России. По словам тренера, мне хотелось как можно быстрее выиграть финал, поэтому я не доводила свои атаки до логического завершения. Да и защищалась неидеально. Впрочем, после справедливой критики тренер меня похвалила. А я ей посвящаю эту победу. 12 лет я тренируюсь у Ирины Валентиновны и бесконечно благодарна ей за материнскую опеку. Она даже в телефонной книжке у меня записана «Любимый тренер».