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Спорт15 июня 2022 13:53

Дарья Грибанова из Курска выиграла всероссийский турнир по дзюдо

Чтобы заполучить чек на 100 тысяч рублей, ей пришлось одолеть трех соперниц
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Грибанова (вторая слева). Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Дарья Грибанова (вторая слева). Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Курской области Дарья Грибанова стала победительницей Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Владимира Гулидова, который проходит в Красноярске.

На пути к золоту в весовой категории до 52 кг и чеку на сто тысяч рублей наша землячка поочередно одолела Анастасию Кутерину (Красноярский край – Новосибирская область), Татьяну Цыганкову (Брянская область) и в финале встретилась Ксенией Данилович из Белоруссии. Ксения до решающей встречи с россиянкой победила Викторию Васильченко (Челябинская область) и монгольскую спортсменку П. Буянхишиг.

Финальная схватка продлилась 3 минуты 46 секунд. Победу в ней одержала россиянка, пусть и допустив ряд ошибок. Тем не менее, ей хватило терпения и мастерства, чтобы склонить ход поединка в свою пользу.

- Были, конечно, ошибки, но медаль из чистого золота в руках у меня, значит, остальные соперницы ошибались не реже, - поделилась эмоциями после решающего поединка Дарья Грибанова. - Мой тренер Ирина Валентиновна Боломутова сразу после финала позвонила мне из Курска и отругала за эти ошибки. За ходом турнира она следила по онлайн-трансляции на сайте Федерации дзюдо России. По словам тренера, мне хотелось как можно быстрее выиграть финал, поэтому я не доводила свои атаки до логического завершения. Да и защищалась неидеально. Впрочем, после справедливой критики тренер меня похвалила. А я ей посвящаю эту победу. 12 лет я тренируюсь у Ирины Валентиновны и бесконечно благодарна ей за материнскую опеку. Она даже в телефонной книжке у меня записана «Любимый тренер».