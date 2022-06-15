На Петербургском международном экономическом форуме курский губернатор стал гостем выездной студии

Речь пойдет также о международном сотрудничестве Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках Петербургского международного экономического форума на берегу Невы начинает свою работу выездная студия проекта «Антонимы» с Антоном Красовским телекомпании RT Россия.

Первый гость выездной студии — губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Речь пойдет о социально-экономическом развитии региона, дополнительных мерах безопасности, введенных в связи с обстрелами территорий со стороны ВСУ, а также об участии области в международном сотрудничестве, - сообщили в администрации региона.

Кроме того, на полях форума планируется заключить более десяти соглашений. В частности, администрация Курской области официально закрепит намерения по дальнейшему сотрудничеству с «Росатомом», ПАО «МегаФон», «Газпромбанком», ООО «Мовиста», ПАО «Кировский завод» и АО «Геомаш». Будет подписан ряд документов в агропромышленной сфере — с ООО АПХ «Мираторг», ООО «УК «Содружество» и АО «Росагролизинг». Соглашение с ООО «Вайлдберриз» даст старт строительству в регионе распределительного центра компании