В Солнцевском районе Курской области выявили нарушения при ремонте дороги

Ремонт трассы проходит по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в регионе особое внимание уделяется контролю качества выполняемых работ. Ежедневно специалисты экспертной лаборатории выезжают на объекты ремонта, сообщают в региональном комитете транспорта и дорог.

Так, в результате испытаний на свежеуложенном асфальте на автодороге Обоянь-Солнцево-Мантурово специалисты нашли нарушения. Ремонт этой трассы проходит по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Протяженность объекта — 3,8 км.

- Результаты экспертизы показали, что физико-механические свойства асфальтобетонного покрытия на двух участках дороги не соответствовали нормативам. Асфальт имел недостаточный коэффициент уплотнения, что в дальнейшем могло привести к быстрому разрушению дорожного полотна, - рассказывают в комитете.

Теперь исполнитель работ должен будет устранить дефекты за свой счет. Также на указанных участках провели фрезерование дорожного полотна и уложили новый асфальт. Специалисты лаборатории взяли пробы для повторной проверки качества.

Добавим, согласно контракту, подрядная организация в течение пяти лет будет следить за состоянием проезжей части и, в случае появления дефектов, устранять их.