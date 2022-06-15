Куряне собрали все золото на домашних турнирах по спортивному туризму

За победу сражались более 200 спортсменов из пяти регионов РФ. Фото со страницы комитет по ФК и спорту Курской области в VK.

В акватории Михайловского водохранилища Железногорского района в поселке Копенки прошли сразу три состязания по спортивному туризму на парусной дистанции: всероссийские соревнования, чемпионаты Центрального федерального округа и Курской области.

За победу сражались более 200 спортсменов из пяти регионов РФ. В активе хозяев все медали высшего достоинства – 20 из 20-ти.

Больше всех наград высшей пробы (семь) в активе Александра Кнырика. В рамках чемпионата ЦФО он победил в личном зачете на короткой дистанции и в паре с Николаем Поляковым на длинной дистанции. В чемпионате области он выиграл пять заездов – в личном зачете (на короткой и длинной дистанциях), в паре с Поляковым опять же на короткой, длинной дистанциях и в командном зачете.