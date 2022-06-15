В Курске женщина на электросамокате попала под колеса автомобиля

Женщина была доставлена в больницу Фото: Архив "КП"

Как сообщают в региональном УГИБДД, 14 июня примерно в 08:06 в районе дома №3 на улице Звездной автомобиль «Шкода Октавиа», за рулем которого был водитель 1977 года рождения, сбил женщину 1983 года рождения, которая ехала на электросамокате.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Всего 14 июня в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла на 41 км автодороги «Тросна – Калиновка» Железногорского района Курской области. По предварительным данным, примерно в 10:20 автомобиль ВАЗ- 212140, под управлением водителя 1955 года рождения, столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которого был водитель 1995 года рождения.

В результате ДТП оба водителя и женщина 1963 года рождения – пассажир автомобиля ВАЗ-212140, получили ранения и были доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествий.