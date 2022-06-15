В Курске с 20 по 23 июня отключат свет на пяти улицах

Очередные плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Из-за проведения плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" несколько домов в Курске снова временно останутся без света.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
Сеймский округ:
21 июня с 09-00 до 13-00: ремонтные работы
Черняховского 58, 60, 52а, 38, 38а, 50,
21 июня с 13-00 до 17-00: ремонтные работы
Черняховского 54, 52, 62, 64, 50, 38, 38а
Телефон для справок: 37-31-28
Центральный окргу:
С 20 по 23 июня с 09-00 до 16-00:
Смородиновая
Фестивальная 1-15, 2-38
Телефон для справок: 32-40-89
Железнодорожный округ:
23 июня с 13-30 до 16-00:
Усадебный переулок 1-11, 2-14
Аэропортовская 1-17, 2-12
СНТ Икар
Телефон для справок: 26-32-10