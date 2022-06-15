В Курске с 20 по 23 июня отключат свет на пяти улицах

Очередные плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Из-за проведения плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" несколько домов в Курске снова временно останутся без света.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

Сеймский округ:

21 июня с 09-00 до 13-00: ремонтные работы

Черняховского 58, 60, 52а, 38, 38а, 50,

21 июня с 13-00 до 17-00: ремонтные работы

Черняховского 54, 52, 62, 64, 50, 38, 38а

Телефон для справок: 37-31-28

Центральный окргу:

С 20 по 23 июня с 09-00 до 16-00:

Смородиновая

Фестивальная 1-15, 2-38

Телефон для справок: 32-40-89

Железнодорожный округ:

23 июня с 13-30 до 16-00:

Усадебный переулок 1-11, 2-14

Аэропортовская 1-17, 2-12

СНТ Икар

Телефон для справок: 26-32-10