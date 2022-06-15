В Курске на Радищева горела «легковушка»

В результате пожара в автомобиле «Лада Калина» поврежден моторный отсек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 15 июня в 09:40. На улице Радищева горел легковой автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №2 Курска, сотрудники полиции и работники скорой помощи. По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано 09:45, справиться с огнем удалось в 09:49.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, от МЧС России по Курской области шесть человек и две единицы техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара в легковом автомобиле «Лада Калина» поврежден моторный отсек.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112»