В Суджанском районе Курской области проходят учебные стрельбы

Учения буду проходить до 15:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

15 июня в Суджанском районе Курской области снова стреляют. Однако никакой опасности для местных жителей нет – на территории района проводятся учебные стрельбы. Учения буду проходить до 15:00.

Районная администрация просит местных жителей не волноваться и отнестись с пониманием к происходящему.

Раннее КП писала об обстреле ВСУ утром 15 июня пункта пропуска "Крупец" в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт:

- Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение.