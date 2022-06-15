В Суджанском районе Курской области проходят учебные стрельбы

Учения буду проходить до 15:00
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
15 июня в Суджанском районе Курской области снова стреляют. Однако никакой опасности для местных жителей нет – на территории района проводятся учебные стрельбы. Учения буду проходить до 15:00.
Районная администрация просит местных жителей не волноваться и отнестись с пониманием к происходящему.
Раннее КП писала об обстреле ВСУ утром 15 июня пункта пропуска "Крупец" в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт:
- Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение.