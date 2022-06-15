Председатель комитета образования Курской области покидает свой пост

Сергей Иванович девять лет возглавлял Курский комитет образования Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курский комитет образования Сергей Белкин возглавлял девять лет. По слова мэра Игоря Куцака, за последние годы сфера образования в Курске заметно подтянулась, и это в том числе заслуга Сергея Ивановича как опытного и чуткого руководителя, проделавшего титанический труд.

- Сфера образования — это тонкая материя, в которой на руководителе лежит грандиозная ответственность: его работа подобна работе дирижера, от которого зависит игра оркестра, - говорит глава Курска.

С 17 июня Сергей Белкин покидает свой пост и отправляется на почетную пенсию. Игорь Куцак поздравил председателя комитета образования с юбилеем и с пониманием отнесся к его уходу, пожелав ему отдыха и новых начинаний.