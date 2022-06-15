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Общество15 июня 2022 7:35

Председатель комитета образования Курской области покидает свой пост

17 июня Сергей Белкин уходит на пенсию
Кристина ГОРБАТЕНКО
Сергей Иванович девять лет возглавлял Курский комитет образования

Сергей Иванович девять лет возглавлял Курский комитет образования

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курский комитет образования Сергей Белкин возглавлял девять лет. По слова мэра Игоря Куцака, за последние годы сфера образования в Курске заметно подтянулась, и это в том числе заслуга Сергея Ивановича как опытного и чуткого руководителя, проделавшего титанический труд.

- Сфера образования — это тонкая материя, в которой на руководителе лежит грандиозная ответственность: его работа подобна работе дирижера, от которого зависит игра оркестра, - говорит глава Курска.

С 17 июня Сергей Белкин покидает свой пост и отправляется на почетную пенсию. Игорь Куцак поздравил председателя комитета образования с юбилеем и с пониманием отнесся к его уходу, пожелав ему отдыха и новых начинаний.