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Общество15 июня 2022 6:57

15 июня курские девятиклассники сдают ОГЭ по четырем предметам

Школьникам предстоит проверить свои знания по химии, биологии, информатике и географии
Кристина ГОРБАТЕНКО
Сегодня второй день экзаменационных испытаний по химии и биологии

Сегодня второй день экзаменационных испытаний по химии и биологии

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 15 июня, курские выпускники сдают очередные экзамены. На этот раз свои знания проверят девятиклассники. Школьники проходят государственную итоговую аттестацию по химии, биологии, информатике и географии.

В городском комитете образования рассказывают, в этом году ОГЭ по информатике сдают 744 курских школьника, а по географии – 2117. Сегодня первый день экзаменационных испытаний по этим двум предметам. Химию и биологию же выпускники девятых классов сдают уже во второй раз.

Как отметили в ведомстве, экзамен по информатике для девятиклассников проводится исключительно на компьютере.