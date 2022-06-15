15 июня курские девятиклассники сдают ОГЭ по четырем предметам

Сегодня второй день экзаменационных испытаний по химии и биологии Фото: Архив "КП"

Сегодня, 15 июня, курские выпускники сдают очередные экзамены. На этот раз свои знания проверят девятиклассники. Школьники проходят государственную итоговую аттестацию по химии, биологии, информатике и географии.

В городском комитете образования рассказывают, в этом году ОГЭ по информатике сдают 744 курских школьника, а по географии – 2117. Сегодня первый день экзаменационных испытаний по этим двум предметам. Химию и биологию же выпускники девятых классов сдают уже во второй раз.

Как отметили в ведомстве, экзамен по информатике для девятиклассников проводится исключительно на компьютере.