В Курской области горел жилой дом

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 июня в 20:15. Горел дом в селе Дьяконово Октябрьского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ 36 Октябрьского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Так, пожар был локализован в 20:21, справиться с огнем удалось в 20:25. К ликвидации возгорания привлекались 12 человек и шесть единиц техники.

- В жилом деревянном, обшитом сайдингом, доме общей площадью 48 м2 обгорела стена на площади 3 м2. Пострадавших нет, - сообщают в региональном МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».