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Экономика14 июня 2022 16:54

На Петербургском экономическом форуме Курская область планирует заключить более десяти соглашений

Работа делегации стартует на ПМЭФ 15 июня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Делегацию возглавит глава региона Роман Старовойт

Делегацию возглавит глава региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июня под руководством губернатора региона Романа Старовойта стартует работа курской делегации на ПМЭФ.

- На полях форума планируется заключить более десяти соглашений. В частности, администрация Курской области официально закрепит намерения по дальнейшему сотрудничеству с «Росатомом», ПАО «МегаФон», «Газпромбанком», ООО «Мовиста», ПАО «Кировский завод» и АО «Геомаш». Будет подписан ряд документов в агропромышленной сфере — с ООО АПХ «Мираторг», ООО «УК «Содружество» и АО «Росагролизинг». Соглашение с ООО «Вайлдберриз» даст старт строительству в нашем регионе распределительного центра компании, - сообщили в администрации региона.

По традиции программа форума будет насыщена деловыми встречами и переговорами, в том числе с главами российских регионов.