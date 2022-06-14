На Петербургском экономическом форуме Курская область планирует заключить более десяти соглашений

Делегацию возглавит глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июня под руководством губернатора региона Романа Старовойта стартует работа курской делегации на ПМЭФ.

- На полях форума планируется заключить более десяти соглашений. В частности, администрация Курской области официально закрепит намерения по дальнейшему сотрудничеству с «Росатомом», ПАО «МегаФон», «Газпромбанком», ООО «Мовиста», ПАО «Кировский завод» и АО «Геомаш». Будет подписан ряд документов в агропромышленной сфере — с ООО АПХ «Мираторг», ООО «УК «Содружество» и АО «Росагролизинг». Соглашение с ООО «Вайлдберриз» даст старт строительству в нашем регионе распределительного центра компании, - сообщили в администрации региона.

По традиции программа форума будет насыщена деловыми встречами и переговорами, в том числе с главами российских регионов.