В Георгиевском сквере Курска спилят 36 деревьев

Чиновники обещают высадить новые деревья и кустарники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Георгиевском сквере убирают аварийные деревья. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, планируют спилить 36 деревьев.

- Все зеленые насаждения были признаны аварийными специальной комиссией, - пояснили чиновники.

Планируется, что взамен снесенных деревьев в рамках проведения реконструкции сквера посадят новые деревья и кустарники.

Ранее КП сообщала, что подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Куряне рассмотрели 14 дизайн-проектов для семи общественных территорий. Объекты будут реализовываться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщили в администрации региона.

В Курске преобразят скверы на площади Рокоссовского и улице Станционной, Парк Героев Гражданской войны. Жители области определили, какими в Железногорске станут Сквер воинской славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по улице Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.

Свои голоса за понравившиеся идеи благоустройства отдали 58 476 жителей области.