Курянину дали три года колонии за невозврат долгов

Приговор пока не вступил в силу и его можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Горшеченский районный суд вынес приговор местному жителю за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина взял в долг у настоятеля храма крупную сумму денег, которую не спешил отдавать.

- 44-летний курянин с марта 2017 года по февраль 2021 года занимал у настоятеля деньги якобы для ведения бизнеса и обещал их вернуть. За четыре года сумма долга составила более 1, 7 миллиона рублей. Несмотря на неоднократные обращения священнослужителя, деньги заемщик не вернул, - рассказали в объединенный пресс-службе судебной системы Курской области.

В итоге курянин получил три года исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с него причиненный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнили в ведомстве.