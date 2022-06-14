Курянин завоевал "серебро" на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Курский спортсмен стал вторым в беге на 400 метров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Максим Федяев завоевал серебро в беге на 400 метров на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал Знаменских», которые прошли в Москве в Северном спортивном центре "Лужники"

В мероприятии приняли участие представители сборной России и спортсмены более чем из 45 регионов страны.

Поздравляем Максима и тренера!

Ранее КП сообщала, что участие в открытом лагере национальной сборной России принимают молодые баскетболистки. В списке «17-ти» оказались три игрока курского «Динамо» - Яна Эльберг, Олеся Сафонова и Анастасия Олаири Косу.

- Открытый лагерь посвящен работе на перспективу, изучению ближайшего резерва сборной и совершенствованию индивидуального мастерства игроков, - говорится на официальном сайте РФБ. - Большинству девушек не больше 23 лет, при этом многие из них минувший сезон отыграли в Суперлиге.