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Звезды14 июня 2022 11:35

В Курске пройдет мастер-класс по кольчужному плетению

А 14 июня детей приглашают на развлекательную программу в городской парк
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятия пройдут в парке имени Рокоссовского

Мероприятия пройдут в парке имени Рокоссовского

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр народного творчества «Русь» приглашает курян посетить мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе»:

14 июня в 16:00 в парке им. К.К. Рокоссовского пройдет цикл мероприятий для детей «Летняя смена».

16 июня в 16:00 в парке им. К.К. Рокоссовского стартует проект «Русь мастеровая». Гостей ждут мастер-класс по кольчужному плетению и художественной росписи, а также концертная программа коллективов и солистов центра «Русь».