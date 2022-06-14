В Курске пройдет мастер-класс по кольчужному плетению

Мероприятия пройдут в парке имени Рокоссовского Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр народного творчества «Русь» приглашает курян посетить мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе»:

14 июня в 16:00 в парке им. К.К. Рокоссовского пройдет цикл мероприятий для детей «Летняя смена».

16 июня в 16:00 в парке им. К.К. Рокоссовского стартует проект «Русь мастеровая». Гостей ждут мастер-класс по кольчужному плетению и художественной росписи, а также концертная программа коллективов и солистов центра «Русь».