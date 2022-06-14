В Курске пьяный водитель сбил на переходе женщину

Женщина была доставлена в больницу Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 13 июня примерно в 22:20. Как рассказывают в УМВД России по Курской области, пьяный водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, ехал со стороны улицы Орловская по улице 50 Лет Октября в сторону проспекта Дружбы. В районе дома №108 по улице 50 лет Октября он сбил женщину-пешехода 1985 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина - пешеход получила различные ранения. Она была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.