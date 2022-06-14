55-летний курянин пытался зарезать своего знакомого

Между мужчинами возник конфликт Фото: Архив "КП"

Рыльским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

В Региональном СУ СК рассказывают, днем 8 апреля 2022 года, пьяный мужчина был в доме своего знакомого в поселке Каучук Кореневского района. Из-за личной неприязни между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 55-летний курянин взял кухонный нож и ударил своего знакомого один раз в область шеи и множество раз в область спины.

Однако раненого мужчину удалось спасти. Ему своевременно была оказана медицинская помощь в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.