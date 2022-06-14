В Курской области автомобиль насмерть сбил пенсионера

За минувшие выходные в регионе зарегистрировано 19 ДТП с пострадавшими Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 10 июня примерно в 15:20. Как сообщают в региональном УГИБДД, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА-19280», на 18 км автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» сбил пешехода 1951 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Всего с 10 по 13 июня в Курской области зарегистрировано 19 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария со смертельным исходом произошла в Солнцевском районе 12 июня примерно в 20:20. На 2 км автодороги «Обоянь – Солнцево – Мантурово - Нижняя Ивица» водитель 1985 года рождения, управлял мотоциклом «Альфа» не зарегистрированным в установленном порядке, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения мотоцикла.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествия.