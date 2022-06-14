За минувшую неделю в Курской области произошли 78 пожаров

8 июня на пожаре погиб мужчина Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным ГУ МЧС России по Курской области, в период с 6 по 13 июня региональные пожарно-спасательные подразделения 175 раз выезжали по тревоге, в регионе было зарегистрировано 78 пожаров.

Так, 8 июня возгорание в многоэтажном жилом доме в Курчатове закончилось трагедией. На пожаре погиб мужчина 1951 года рождения. Сообщение поступило от соседей. Чтобы проникнуть в квартиру, пожарные вскрывали дверь бензорезом. В квартире был обнаружен хозяин без признаков жизни. Предварительно причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Продолжает в регионе гореть и трава. В деревне Долгое Курского района было ликвидировано возгорание на площади 50 м2. На место происшествия выезжали огнеборцы районной пожарной части. Как выяснилось позже, огонь перекинулся c костра. На виновника, местного жителя, составлен административный протокол на сумму пять тысяч рублей.

Также 12 июня более 1800 человек обеспечивали безопасность курян в период проведения праздничных мероприятий. Сообщается, что торжества прошли без происшествий.

Помимо этого, на минувшей неделе саперы Аварийно-спасательной службы обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Курске, Курчатове, Кореневском и Касторенском районах.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил безопасности в быту и общественных местах. Телефоны спасения «101» и «112».