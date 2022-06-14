Курские выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам

Сегодня свои знания проверят 823 курянина Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 июня, выпускники 11-классов курских школ сдают ЕГЭ сразу по нескольким предметам – биологии и иностранным языкам.

Так, свои знания по английскому языку проверят 343 человека, по биологии – 479. Экзамен по французскому языку пишет лишь один курский выпускник, рассказывают в городской администрации.

На выполнение письменной части по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») отводится 190 минут. За нее можно получить 80 баллов. Она делится на четыре блока: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная речь». Каждый блок - 20 баллов.

Экзамен по биологии длится 235 минут. Количество заданий осталось прежним, но система оценивания, содержание и порядок заданий претерпели некоторые изменения: первичный балл увеличился с 58 до 59; задание на дополнение схемы исключено из экзамена. Вместо него включено задание на анализ или прогноз результатов эксперимента.