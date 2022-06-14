В Обояни Курской области горел жилой дом

Пожар ликвидировали за четыре минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 июня в 06:07. На улице Казанцкой в городе Обояни горел жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №35 города Обоянь, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Прибыв на место, спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Пожар был локализован в 06:13, справиться с огнем удалось в 06:17.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники.

- В результате пожара в жилом доме, повреждено чердачное помещение на площади 25 м2 и кровля на площади десять м2, - рассказывают в региональном МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».