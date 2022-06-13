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Общество13 июня 2022 14:10

В Курской области появится Культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина

Учреждение возводят в Рыльском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Новый объекты должны быть готовы в 2023 году

Новый объекты должны быть готовы в 2023 году

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области начали стоить два новых культурных объекта, об этом у себя в социальных сетях рассказал глава региона Роман Старовойт.

Так, в Рыльском районе возводят Культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. Учреждение появится на малой родине писателя. В стенах Дома культуры будет организован музей его творческого наследия.

Помимо этого, в здании будут находиться зрительный зал на 150 мест, конференц-зал, фондохранилище. Также сделают летнюю концертную площадку и парковку.

А в Рыльске начали строить Центр культурного развития, который станет местом отдыха и творчества для молодежи и людей старшего поколения.

Площадь объекта - почти две тысячи квадратных метров. Там будут находиться многофункциональный концертный зал, музейно-выставочные площади, библиотека, помещения для занятий творчеством, кинозалы для детей и взрослых.

- Новое учреждение будет отличаться от обычных домов культуры большими техническими возможностями, - говорит Роман Старовойт.

Сдать новые объекты планируют в 2023 году.