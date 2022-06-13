Курские огнеборцы спасли трех человек на пожаре в многоквартирном доме

Жильцы второго этажа нуждались в помощи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 июня в 15:00. Возгорание произошло в многоквартирном доме на Центральном переулке в Курске, сообщают в региональном МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены огнеборцы 6 и 12 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Прибыв на место, спасатели установили, что загорание произошло на первом этаже. Жильцы второго этажа нуждались в помощи. Во всем доме наблюдалось сильное задымление.

- Поднявшись наверх, мы обнаружили женщину с двумя детьми, - говорит начальник караула 6 ПСЧ Курска Владимир Апухтин. – Надев на них специальные устройства, защищающие органы дыхания, повели к выходу. Пути эвакуации были отрезаны горячим воздухом. Загородив собой опасную зону, нам удалось успешно вывести спасенных на свежий воздух.

В результате пожара в квартире сгорели вещи и техника на площади 5 м2, закопчены стены и потолок. К ликвидации происшествия привлекались 19 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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