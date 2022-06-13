Три игрока курского «Динамо» тренируются в составе женской сборной России по баскетболу

Тренировочное мероприятие продлится до 24 июня. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Участие в открытом лагере национальной сборной России принимают молодые баскетболистки. В списке «17-ти» оказались три игрока курского «Динамо» - Яна Эльберг, Олеся Сафонова и Анастасия Олаири Косу.

- Открытый лагерь посвящен работе на перспективу, изучению ближайшего резерва сборной и совершенствованию индивидуального мастерства игроков, - говорится на официальном сайте РФБ. - Большинству девушек не больше 23 лет, при этом многие из них минувший сезон отыграли в Суперлиге.

- В начале сбора будем постепенно втягивать игроков в тренировочный ритм - многие из них после клубного сезона занимались индивидуально, но все же не в режиме национальной команды, - пояснил главный тренер сборной России Александр Ковалев. - В основной части лагеря сделаем акцент на индивидуальной работе, а ближе к концу отработаем базовые принципы атаки и защиты сборной.

Тренировочное мероприятие продлится до 24 июня.