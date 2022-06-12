Легкоатлетический манеж в Курске откроют до конца 2022 года

Манеж возводят в рамках национального проекта «Демография» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Современная площадка для тренировок и региональных соревнований по легкой атлетике до конца года появится в Курске на улице Веспремской. Там возводит крытый манеж, сообщили в администрации региона.

Проектом предусмотрены дорожки для бега, места для прыжков в длину и высоту, метания дисков. Смонтируют и универсальные раздвижные трибуны на 480 мест.

На объекте специалисты ведут работы по прокладке электрических сетей и теплотрассы, скоро начнутся внутренняя отделка и установка витражей и окон.

- Каркас здания готов, в целом работы завершены на 47%, они идут по графику. Объект для области значимый, из бюджетов разного уровня на возведение манежа направляем 501 млн рублей, в том числе 134 млн рублей – федеральные средства, - рассказал председатель регионального комитета строительства Александр Афонин.

Манеж возводят в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

- Манеж позволит нам проводить здесь тренировки круглый год. Раньше приходилось на сборы в осенне-зимний период выезжать в Губкин или Орел. Мы не могли развивать в полной мере технические виды спорта - прыжок в длину, в высоту. После возведения спортобъекта это станет нам доступно, — рассказал главный тренер сборной команды Курской области по легкой атлетике Михаил Голубничий.