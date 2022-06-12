В Курске собрались мастера со всей России

Гости могли научиться разным промыслам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курском парке железнодорожников прошел Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». Здесь два дня - 11 и 12 июня - работала выставка народных костюмов, проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, пели и танцевали творческие коллективы.

Куряне могли приобрести образцы ручной работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также гости могли купить на память изделия ручной работы конкурсантов. На выбор: рушники, расписная деревянная посуда, суджанская керамика, глиняные игрушки, плетеные корзинки и многое другое!

"Русь мастеровая" была открыта два дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гостям также показали традиционный троицкий обряд "Кумление", а главный шеф-повар праздника угостил всех "Троицкой яичницей".

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