В Курске собрались мастера со всей России

Гости могли научиться разным промыслам
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В курском парке железнодорожников прошел Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая». Здесь два дня - 11 и 12 июня - работала выставка народных костюмов, проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, пели и танцевали творческие коллективы.
Куряне могли приобрести образцы ручной работы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Также гости могли купить на память изделия ручной работы конкурсантов. На выбор: рушники, расписная деревянная посуда, суджанская керамика, глиняные игрушки, плетеные корзинки и многое другое!
"Русь мастеровая" была открыта два дня
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Гостям также показали традиционный троицкий обряд "Кумление", а главный шеф-повар праздника угостил всех "Троицкой яичницей".
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