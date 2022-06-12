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Победа12 июня 2022 17:12

В Курской области появятся дорожные знаки, посвященные Великой Отечественной войне

Они будут сообщать о местах подвигов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Так в регионе решили увековечить память о событиях Второй мировой

Так в регионе решили увековечить память о событиях Второй мировой

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Российское военно-историческое общество реализует проект «Маяки памяти», чтобы увековечить память о значимых событиях военных лет.

Рядом с автомобильными дорогами России размещаются информационные знаки, сообщающие о местах подвигов участников Великой Отечественной войны. Знаки изготавливают и устанавливают в соответствии с ГОСТ и требованиями обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств Российского военно-исторического общества, сообщили в администрации региона.

В Курской области уже установили первый информационный знак. Он располагается в Железногорском районе на месте, где в 1942 году немецкие фашисты уничтожили поселок Большой Дуб. 44 жителя этого населенного пункта, среди которых было 26 детей, убили каратели за подозрение в помощи партизанам. Недалеко от знака находится мемориальный комплекс «Большой Дуб», в залах которого представлены материалы по истории партизанского движения в Курской области