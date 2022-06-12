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Спорт12 июня 2022 17:03

В Курске открыли уличную спортплощадку для людей с ограниченными возможностями здоровья

Ее территория находится в свободном доступе
Ольга ДАНИЛОВА
В городе появляется все больше возможностей для занятий спортом

В городе появляется все больше возможностей для занятий спортом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию имени Ильдара Мавлютова начала работу первая в регионе уличная площадка для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Этот многофункциональный уличный комплекс появился благодаря программе «Доступная среда» и предназначен для тренировок на открытом воздухе всех категорий инвалидов, есть специальные тренажеры для колясочников. Оборудование предусматривает выполнение упражнений для развития и восстановления мышц рук, ног, живота, груди и спины, - рассказала советник губернатора Анна Гладилина.

- Пока этот комплекс единственный в регионе. На его примере посмотрим, как он будет востребован, какие отзывы последуют от ребят. Уже с учетом их мнения будем создавать новые площадки. Места их размещения определим с учетом потребностей и заинтересованности районов области, - отметила председатель комитета Курской областной думы по физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Евгения Ламонова.

Спортивная площадка находится в свободном доступе и расположена на территории центра фехтования по адресу улица Советская, 3Д.