В Курске открыли уличную спортплощадку для людей с ограниченными возможностями здоровья

В городе появляется все больше возможностей для занятий спортом Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию имени Ильдара Мавлютова начала работу первая в регионе уличная площадка для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Этот многофункциональный уличный комплекс появился благодаря программе «Доступная среда» и предназначен для тренировок на открытом воздухе всех категорий инвалидов, есть специальные тренажеры для колясочников. Оборудование предусматривает выполнение упражнений для развития и восстановления мышц рук, ног, живота, груди и спины, - рассказала советник губернатора Анна Гладилина.

- Пока этот комплекс единственный в регионе. На его примере посмотрим, как он будет востребован, какие отзывы последуют от ребят. Уже с учетом их мнения будем создавать новые площадки. Места их размещения определим с учетом потребностей и заинтересованности районов области, - отметила председатель комитета Курской областной думы по физической культуре, спорту, молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Евгения Ламонова.

Спортивная площадка находится в свободном доступе и расположена на территории центра фехтования по адресу улица Советская, 3Д.