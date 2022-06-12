Курский «Авангард» завершил сезон домашней победой

Эмоции в раздевалке после победы над гостями из Подмосковья. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В заключительном матче ФНЛ-2 курский «Авангард» на своем поле принимал дубль подмосковных «Химок». Исход встречи точным ударом на 53-й минуте решил Павел Барбашов (1:0).

«Авангард»: Скоробогатько, Горбулин, Донцов, Бобрышов, Войнов, Гайдуков, Гершун (Сапрунов, 69), Мингазов (Набатов, 74), Имуллин, Барбашов (Лошков, 85), Тарасов (Садов, 69).

Таким образом, куряне завершили сезон беспроигрышной серией из пяти матчей (+4=1). В итоговой таблице наши земляки расположились на восьмом месте – с 27-ю очками. В ФНЛ вышла столичная «Родина» (49). Наши географический сосед – белгородский «Салют» финишировал четвертым (39).