Летом потребление вырастает более чем в 2,5 раза. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Курске из-за жары значительно увеличилось потребление воды. Об этом сообщили в комитете ЖКХ. По данным ведомства, летом показатель вырастает более чем в 2,5 раза. Это связано, в том числе и с поливкой участков жителями частного сектора.

Недостаток воды в многоквартирных домах также связан с увеличением гидравлического сопротивления в трубопроводах, которые строились только на расчетный хозяйственно-питьевой расход. Таким образом удаленные от места подачи питьевой воды дома испытывают ее недостаток.

- Специалисты «Курскводоканала» производят регулировку гидравлического режима, исходя из имеющейся запорной арматуры, с перераспределением объемов воды и увеличением подачи к наиболее удаленным потребителям. Мощности водозаборов задействованы на 100%, - отменили в горадминистрации.

Чиновники отмечают, что для улучшения водоснабжения в Курске идет реконструкция водозабора НВА. Это позволит обеспечить перекачку питьевой воды в жилую застройку на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

Бесперебойная подача воды появится и на улицах 1-я и 2-я Орловская, Пучковка, Бурцевка, Запольная, Нижняя Казацкая, Верхная Казацкая, Бурцевские пер., Косиновская, Косиновские пер. и прилегающие улицы. Дадут воду в район индивидуальной жилой застройки - ул. Дмитриевская, Любажская, Хомутовская и прилегающих, что повысит надежность системы водоснабжения. На объекте выполнено уже порядка 85% от общего объема работ.

Также в 2023 году планируется строительство водовода от Киевского водозабора до насосной станции №7 и реконструкция самой станции. Уже разработана проектно-сметная документация на строительство водовода, она проходит государственную экспертизу. Реализация этого проекта позволит обеспечить жителей улиц Литовская, 3-я Песковская, Энгельса, Прогонная и прилегающих постоянным водоснабжением.