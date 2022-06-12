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Общество12 июня 2022 5:48

Обеспечивать безопасность курян на День России будут более 1800 человек

В регионе проведут несколько десятков праздничных мероприятий
Анна ГРЕБЕНКИНА
Накануне специалисты проверили противопожарное водоснабжение, исправность средств связи, другой техники

Накануне специалисты проверили противопожарное водоснабжение, исправность средств связи, другой техники

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках празднования Дня России в Курской области планируется 27 торжественных мероприятий. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, обеспечивать безопасность курян будут более 1800 человек: спасатели, пожарные, полицейские, медики, сотрудники администраций, добровольцы и другие.

Накануне специалисты проверили противопожарное водоснабжение, исправность средств связи, другой техники, провели корректировку документации по тушению пожаров.

- Инспекторским составом Главного управления еще раз проинструктированы должностные лица на объектах, где будут организованы массовые мероприятия. Акцент сделан на знание персоналом своих действий в случае нештатной ситуации, проверены огнетушители, аварийные выходы, - отметили в ведомстве.

Напомним, в случае происшествия обращайтесь по номерам вызова пожарных и спасателей 101 или 112. Звонки принимаются с городских и мобильных телефонов круглосуточно и бесплатно.