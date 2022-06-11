12 июня в Курской области пройдут грозы и град

В области могут быть сильные порывы ветра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Курской области на 12.06.2022

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21 часа 11 июня и в течение суток в регионе будет переменная облачность. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах град.

Ветер ночью переменных направлений 2-7 м\с, днем северной четверти 8-13, при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).