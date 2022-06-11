В Курской области от ковид умерла пенсионерка

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 11 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 118 692 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 32 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 290 человек, на ИВЛ – шесть (двое – инвазивная, четверо – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2485 человек. В том числе за последние сутки - женщина 72 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 756 373 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 726 099