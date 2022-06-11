В Курской области заключили брак 90-летний жених и 79-летняя невеста

На июнь в регионе уже принято 780 заявлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Число заявлений о регистрации брака летом выросло почти на 60% по сравнению с весной. На июнь этого года в регионе принято 780 заявлений на вступление в брак, на июль – более 870, сообщили в администрации региона.

Сейчас пары могут подавать заявление за год до регистрации брака, поэтому уже в марте все пятницы и субботы лета и начала сентября полностью расписаны. В связи с этим комитет ЗАГС Курской области увеличил время для регистраций молодоженов в будние дни. Кроме того, органы ЗАГС регистрируют браки в зеркальные даты и дни, приуроченные к государственным или религиозным праздникам.

Большая часть новобрачных – молодые люди 20-27 лет. Самой возрастной парой, вступившей в брак в этом году, были 90-летний жених и 79-летняя невеста; брак этой пары был зарегистрирован в Железногорске