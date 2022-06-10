В Курске наладили производство спортивных автомобилей

Оказывается, Курск - родина первого российского картинга Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский предприниматель Александр Кепов на базе своей фирмы организовал производство специального кроссового автомобиля «Багги» для спортивных дисциплин «Д3-микро» и «Д3-мини». К отправке заказчикам уже готовы две первых гоночных машины.

15 июня в 14.00 на курском картодроме все желающие смогут познакомиться с этим необычным транспортом. Презентацию проведет одиннадцатилетний курский гонщик, призер первенства России по кроссу Даниил Кепов.

«Багги» - это легкие автомобили с высокой проходимостью, предназначенные для гонок по бездорожью. В нашем городе ежегодно проходят соревнования на этих машинах. Ближайший старт состоится на трассе в Крутом логу 3 и 4 сентября.

Отметим, что это не единственный гоночный автомобиль, созданный в Курске. Первый в России карт был построен в городском Дворце пионеров и школьников в 1961 году из деталей списанных самолетов.