Курянин попал на фальшивый сайт отеля и потерял 154 тысячи рублей

Мужчина думал, что бронирует отель для отдыха Фото: Архив "КП"

В интернете мужчина нашел сайт отеля, который захотел забронировать для отдыха. На странице можно было найти фотографии гостиницы, пояснения, а также контакты. Курянин написал, как он думал, администраторам отеля и вскоре получил одобрение бронирования, рассказывают в региональном УМВД.

Мужчине предложили продолжить общение в мессенджере, где объяснили, как оплатить отдых. Он переходил по ссылкам, совершал переводы и обсуждал условия рассрочки, а вскоре отправил 134 тысячи рублей на чужой счет и стал ждать электронного письма с подтверждающими документами. Но оно так и не пришло. На звонки и сообщения мужчины мошенники перестали отвечать

Курянин обратился в полицию, где ему сообщили, что в России уже более десяти человек пострадали по аналогичной схеме. Все они заходили на специально созданный фальшивый иностранный сайт и общались по телефонам, указанным на нем.

Возбуждено уголовное дело.