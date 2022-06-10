Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июня 2022 13:39

Курянин попал на фальшивый сайт отеля и потерял 154 тысячи рублей

Мужчина стал жертвой мошенников
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина думал, что бронирует отель для отдыха

Мужчина думал, что бронирует отель для отдыха

Фото: Архив "КП"

В интернете мужчина нашел сайт отеля, который захотел забронировать для отдыха. На странице можно было найти фотографии гостиницы, пояснения, а также контакты. Курянин написал, как он думал, администраторам отеля и вскоре получил одобрение бронирования, рассказывают в региональном УМВД.

Мужчине предложили продолжить общение в мессенджере, где объяснили, как оплатить отдых. Он переходил по ссылкам, совершал переводы и обсуждал условия рассрочки, а вскоре отправил 134 тысячи рублей на чужой счет и стал ждать электронного письма с подтверждающими документами. Но оно так и не пришло. На звонки и сообщения мужчины мошенники перестали отвечать

Курянин обратился в полицию, где ему сообщили, что в России уже более десяти человек пострадали по аналогичной схеме. Все они заходили на специально созданный фальшивый иностранный сайт и общались по телефонам, указанным на нем.

Возбуждено уголовное дело.