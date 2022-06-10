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Происшествия10 июня 2022 12:56

В Курской области вручили благодарность водителю, который помог спасти человека

Мужчина смог предотвратить возможные ДТП
Кристина ГОРБАТЕНКО
Игорь Браженко помог остановить машину водителя, которому стало плохо

Игорь Браженко помог остановить машину водителя, которому стало плохо

Фото: УМВД России по Курской области.

Как рассказывают в региональном УМВД, во время поездки местный житель Курчатова Игорь Браженко заметил, что автомобиль «Газель», который ехал рядом с ним, стал совершать опасные маневры и начал выходить за пределы своей полосы.

Мужчина предположил, что такая езда связана не просто в невнимательностью, а с состоянием водителя. Поэтому он принял решение проехать следом, чтобы помочь блокировать транспорт и не допустить возможных аварий. В считанные минуты водитель «Газели» сам попытался остановить автомобиль. Полностью заглушить транспорт помог выбежавший из своей машины Игорь Браженко, а потом вызвал сотрудников ГИБДД.

Прибыв на место, полицейские сразу поняли, что водителю необходима срочная медицинская помощь. Медики подтвердили, что водитель из-за состояния здоровья потерял сознание, и промедление могло стоить ему жизни. Мужчину отвезли в больницу.

Сотрудники МО МВД России «Курчатовский» вручили Игорю Браженко благодарность.