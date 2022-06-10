В Курской области вручили благодарность водителю, который помог спасти человека

Игорь Браженко помог остановить машину водителя, которому стало плохо Фото: УМВД России по Курской области.

Как рассказывают в региональном УМВД, во время поездки местный житель Курчатова Игорь Браженко заметил, что автомобиль «Газель», который ехал рядом с ним, стал совершать опасные маневры и начал выходить за пределы своей полосы.

Мужчина предположил, что такая езда связана не просто в невнимательностью, а с состоянием водителя. Поэтому он принял решение проехать следом, чтобы помочь блокировать транспорт и не допустить возможных аварий. В считанные минуты водитель «Газели» сам попытался остановить автомобиль. Полностью заглушить транспорт помог выбежавший из своей машины Игорь Браженко, а потом вызвал сотрудников ГИБДД.

Прибыв на место, полицейские сразу поняли, что водителю необходима срочная медицинская помощь. Медики подтвердили, что водитель из-за состояния здоровья потерял сознание, и промедление могло стоить ему жизни. Мужчину отвезли в больницу.

Сотрудники МО МВД России «Курчатовский» вручили Игорю Браженко благодарность.