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Происшествия10 июня 2022 12:25

В Курской области нашли артснаряд

Взрывоопасный предмет обнаружили вблизи Курчатова
Кристина ГОРБАТЕНКО
Артснаряд вывезли на полигон для уничтожения

Артснаряд вывезли на полигон для уничтожения

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи города Курчатова обнаружен ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 июня.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что найден был артиллерийский снаряд 125 мм. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».