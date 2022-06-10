Под Курском в ДТП погиб мужчина

Столкнулись ГАЗ и КАМАЗ Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 9 июня примерно в 10:10 на 16 км автодороги «Курск – Борисоглебск – Касторное - поселок Александровский», автомобиль КАМАЗ-5320, под управлением водителя 1982 года рождения, столкнулся с автомобилем ГАЗ-330232, за рулем которого был водитель 1956 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ-330232 1956 года рождения скончался на месте, оба водителя, а также пассажир автомобиля ГАЗ-330232 1968 года рождения, получили ранения и были доставлены в больницу.

Всего 9 июня в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Беловском районе. Примерно в 09:25 на 3 км автодороги «Белая – Суджа» водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и женщина – пассажир 1982 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства всех происшествий.