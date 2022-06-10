Курская область потратила более миллиона рублей на помощь жителям Первомайского района ДНР

Курская область взяла шефство над Первомайским районом Фото: Архив "КП"

Курская область продолжает оказывать помощь и поддержку жителям ЛДНР и Украины. Как рассказывают в областной администрации, на счет благотворительного марафона «Мир детства» поступило уже более 18,6 миллионов рублей для помощи беженцам. На эти деньги покупают средства гигиены, детское питание, одежду, обувь, канцелярию, школьные формы и другие необходимые предметы. Всего на помощь беженцам уже направлено более 6,6 миллионов рублей.

Более 1,1 миллиона рублей ушли на оказание помощи жителям Первомайского района ДНР, над которым не так давно Курская область взяла шефство. На эти средства закупили оргтехнику, книги и игрушки в детские сады.

Добавим, всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения, где проживают порядка двух с половиной тысяч человек. Все обеспечены питанием, одеждой и предметами первой необходимости.