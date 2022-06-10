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Спорт10 июня 2022 10:37

Курские спортсмены стали призерами первенства России по рукопашному бою

Турнир с участием представителей 44-х регионов страны прошел в Брянске
Алексей СЕРГУНИН
Владислав Широбоков (второй слева) и Виктория Шкурко (третья слева). Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

Владислав Широбоков (второй слева) и Виктория Шкурко (третья слева). Фото со страницы "Комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

На главный старт страны для спортсменов 12-13 лет прибыли 312 спортсменов из 44 субъектов РФ. Открытие соревнований состоялось на Партизанской поляне – мемориале, посвященном партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Турнир проводился по системе с разбивкой на подгруппы, с выбыванием и утешительными боями от финалистов. Всего было проведено 353 поединка

Курские спортсмены заняли два призовых места. Виктория Шкурко (тренер Юрий Кудинов) из Обояни заняла второе место, а Владислав Широбоков (тренер Евгений Дериглазов) из Курска стал третьим. В категории 55 кг Виктория уступила в решающем поединке Валерии Головачевой из Ростовской области. А в категории 70+ Владислав завершил выступление на полуфинальной стадии.