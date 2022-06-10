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Происшествия10 июня 2022 10:08

В Курске экс-адвоката обвиняют в мошенничестве

Люди брали для нее кредиты, погашать которые та не собиралась, сообщает пресс-служба судебной системы региона
Ольга ДАНИЛОВА
Экс-защитника ждет приговор

Экс-защитника ждет приговор

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело против бывшего адвоката, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, люди брали для адвоката кредиты, погашать которые та не собиралась.

- Бывшего адвоката обвиняют в 18 эпизодах мошенничества в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также в причинении имущественного ущерба потерпевшему по предварительному сговору, - рассказали в объединенной пресс-службе Курской судебной системы.

Женщине предъявили обвинение по части 2 ст. 159, ч.3 ст. 159 "Мошенничество" (шесть эпизодов), ч.4 ст. 159 (11 эпизодов), п.п. «а,б» ч.2 ст. 165 УК РФ.