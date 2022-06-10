Хоровая капелла «Курск» споет в эфире телеканала «Россия-1»

Артисты записали гимн Российской Федерации
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Хоровая капелла «Курск» концертно-творческого центра «Звездный» под руководством Олега Рыльцова приняла участие во Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню России.
Об этом сообщили в администрации региона.
Артисты капеллы записали гимн Российской Федерации. По итогам акции будет подготовлен видеоролик, где хоровые коллективы страны совместно с оркестром, находящемся на Красной площади в Москве, исполнят гимн России.
Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире телеканала «Россия-1» 12 июня в 19:00.