Хоровая капелла «Курск» споет в эфире телеканала «Россия-1»

Артисты записали гимн Российской Федерации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Хоровая капелла «Курск» концертно-творческого центра «Звездный» под руководством Олега Рыльцова приняла участие во Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню России.

Об этом сообщили в администрации региона.

Артисты капеллы записали гимн Российской Федерации. По итогам акции будет подготовлен видеоролик, где хоровые коллективы страны совместно с оркестром, находящемся на Красной площади в Москве, исполнят гимн России.

Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире телеканала «Россия-1» 12 июня в 19:00.