Курские школы получат комплекты госсимволики

Полностью укомплектуют школы госсимволикой к 2024 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

По поручению Президента РФ правительство направит в регионы более 970 млн рублей на покупку государственной символики для школ. На эти деньги будут приобретены гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки, рассказали в администрации региона.

В 2022 году их получат 11 тысяч школ в 31 регионе.

К 2024 году комплектами государственной символики будут обеспечены все общеобразовательные организации страны.

Как рассказали в комитете образования города, 62 курские школы получат флагштоки.