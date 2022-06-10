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Политика10 июня 2022 8:29

Курские школы получат комплекты госсимволики

В этом году 62 образовательным учреждениям за счет бюджета выделят флагштоки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Полностью укомплектуют школы госсимволикой к 2024 году

Полностью укомплектуют школы госсимволикой к 2024 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По поручению Президента РФ правительство направит в регионы более 970 млн рублей на покупку государственной символики для школ. На эти деньги будут приобретены гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки, рассказали в администрации региона.

В 2022 году их получат 11 тысяч школ в 31 регионе.

К 2024 году комплектами государственной символики будут обеспечены все общеобразовательные организации страны.

Как рассказали в комитете образования города, 62 курские школы получат флагштоки.