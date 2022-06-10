За сутки у 39 курян подтвердился ковид

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 10 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 118 660 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 39 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 299 человек, на ИВЛ – четверо (один – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2484 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 755 902 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 725 355.