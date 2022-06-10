С 1 июля в Курской области вырастут тарифы на ЖКХ

В этом году темп роста тарифов самый большой за последние три года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4,5% с 1 июля. Дороже станут свет, вода, водоотведение, вывоз мусора и отопление.

Как пояснили в администрации региона, по некоторым муниципальным образованиям возможно отклонение от установленного индекса на 2%. А это значит, что фактический рост может составить до 6,5%.

В среднем тарифы вырастут так:

• на услугу по обращению с ТКО – на 5,3%,

• на сжиженный газ – на 6%,

• на природный газ — на 3% (по прогнозу),

• на тепловую энергию (для отопления) – на 4,4%,

• на горячее водоснабжение – на 4,5%;

• на электроэнергию:

- для городского населения (без электроплит) — на 4,3%,

- для городского (с электроплитами) и сельского населения — на 4,6%;

• на водоснабжение и водоотведение – на 4,8%.

К слову, это самый значимый темп роста тарифов в регионе за последние три года.