С 1 июля в Курской области вырастут тарифы на ЖКХ

В этом году темп роста тарифов самый большой за последние три года
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4,5% с 1 июля. Дороже станут свет, вода, водоотведение, вывоз мусора и отопление.
Как пояснили в администрации региона, по некоторым муниципальным образованиям возможно отклонение от установленного индекса на 2%. А это значит, что фактический рост может составить до 6,5%.
В среднем тарифы вырастут так:
• на услугу по обращению с ТКО – на 5,3%,
• на сжиженный газ – на 6%,
• на природный газ — на 3% (по прогнозу),
• на тепловую энергию (для отопления) – на 4,4%,
• на горячее водоснабжение – на 4,5%;
• на электроэнергию:
- для городского населения (без электроплит) — на 4,3%,
- для городского (с электроплитами) и сельского населения — на 4,6%;
• на водоснабжение и водоотведение – на 4,8%.
К слову, это самый значимый темп роста тарифов в регионе за последние три года.