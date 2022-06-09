В Курске с 14 по 17 июня отключат свет на 11 улица

Электричество отключат из-за проведения плановых работ
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курских электрических сетях сообщают, из-за проведения плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
Сеймский округ:
15 июня с 13-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции
Крюкова 16, 16В, 18, 20
15, 17 июня с 09-00 до 16-00: капитальный ремонт ВЛ
1-я Прогонная
16 июня с 09-00 до 16-00:
5-6-е Каштановые переулки
17 июня с 09-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции
Дейнеки 3-7, 7/1, 1Б
Телефон для справок: 37-31-28
Центральный округ:
С 14 по 16 июня с 09-00 до 16-00:
Асеева 9-47
Асеева 16-46
Телефон для справок: 32-40-89
Железнодорожный округ:
15 июня с 13-30 до 16-00:
Сиреневая 2-32, 1-33
Клюквинская 2-16, 1-29
16 июня с 10-00 до 15-00:
Маяковского 151-177, 154-222
1-я Западная 1-35, 2-40
Островского 1-17
Телефон для справок: 26-32-10