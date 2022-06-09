В Курске с 14 по 17 июня отключат свет на 11 улица

Электричество отключат из-за проведения плановых работ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курских электрических сетях сообщают, из-за проведения плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

Сеймский округ:

15 июня с 13-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции

Крюкова 16, 16В, 18, 20

15, 17 июня с 09-00 до 16-00: капитальный ремонт ВЛ

1-я Прогонная

16 июня с 09-00 до 16-00:

5-6-е Каштановые переулки

17 июня с 09-30 до 16-30: текущий ремонт подстанции

Дейнеки 3-7, 7/1, 1Б

Телефон для справок: 37-31-28

Центральный округ:

С 14 по 16 июня с 09-00 до 16-00:

Асеева 9-47

Асеева 16-46

Телефон для справок: 32-40-89

Железнодорожный округ:

15 июня с 13-30 до 16-00:

Сиреневая 2-32, 1-33

Клюквинская 2-16, 1-29

16 июня с 10-00 до 15-00:

Маяковского 151-177, 154-222

1-я Западная 1-35, 2-40

Островского 1-17

Телефон для справок: 26-32-10