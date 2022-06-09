Курянин перевел мошенникам 262 тысячи рублей

Мужчина стал жертвой команды телефонных мошенников Фото: Архив "КП"

Жителю Курска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Молодому человеку сообщили, что на его имя оформлена заявка на кредит и скоро деньги получат неизвестные преступники. Чтобы это предотвратить его переключили на старшего специалиста, а затем на службу безопасности кредитного учреждения.

Позже мужчине позвонили лже-полицейские, которые требовали строго выполнять инструкции банкиров.

- Все происходящее позиционировалось, как часть расследования глобальных хакерских махинаций. Чтобы поймать злоумышленников нужно срочно оформить реальный кредит и на время перевести деньги на безопасный счет, - рассказывают в региональном УМВД.

Мужчине сообщили, что он получит благодарность от органов правопорядка, а преступники будут наказаны. Тогда курянин оформил займ в 262 тысячи рублей, деньги обналичил и через терминал отправил на продиктованный номер счета.

За четыре часа общения мошенники звонили жителю Курска с 14 различных телефонов, зарегистрированных в Ленинградской, Иркутской, Мурманской и других областях. Как только перевод состоялся, все они перестали отвечать.

Мошенников ищут, им грозит до шести лет лишения свободы.